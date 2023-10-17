WhatsApp Çalışarak İki Yeni Özellik Eklemeye Hazırlanıyor

WhatsApp, beta kullanıcıları tarafından test edilen yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sesli ve görüntülü mesajlar arasında daha sorunsuz bir geçiş yapabilecekler ve tarih bazlı arama özelliği sayesinde eski konuşmalarına daha kolay erişebilecekler.

Birinci özellik olan sesli ve görüntülü mesaj arasında geçiş, kullanıcıların sıkça kullandığı bir özellik haline geldi. Ancak bazen sesli mesaj dinlerken görüntülü mesaja geçiş yapmak veya tam tersi müşterileri zorlayabilir. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, aynı sohbet penceresinde kolayca sesli ve görüntülü mesajlar arasında geçiş yapabilecekler. Bu, iletişimi daha etkili hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

İkinci özellik olan tarih bazlı arama, kullanıcıların eski konuşmalarına daha hızlı erişim sağlamalarını sağlayacak. Şu anda WhatsApp kullanıcıları, arama çubuğuna bir kelime veya cümle yazarak arama yapabiliyorlar. Ancak bu aramalar, sonuçlarını sohbetlerdeki tarih sırasına göre listelemiyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, tarih bazlı arama yaparak istedikleri bir döneme ait konuşmalara kolayca erişebilecekler.

WhatsApp’ın bu yeni özellikleriyle kullanıcılar, iletişimlerini daha verimli bir şekilde yürütebilecekler ve eski konuşmalara daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Bu da WhatsApp’ın popülaritesini artırmasına yardımcı olabilir.

Kaynaklar:

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