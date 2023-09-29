WhatsApp for Android Yeni Tasarım İle Geliyor

Bu ayın başlarında Meta’nın, WhatsApp’ın Android sürümü için temiz ve modern bir tasarım yenilemesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni sızıntılardan biri, uygulamanın ana ekranı ve aydınlık/karanlık modlardaki sohbet penceresini de gösteriyor.

Önceki sızıntıda, Meta’nın uygulamanın üst çubuğunu renksiz hale getirdiği, dört ana sekmeyi yukarıdan aşağıya kaydırdığı ve bir profil resmi simgesi eklediği bir Android ana ekranı görmüştük. Meta, o zamandan beri güncellemeler yaparak, yeni tasarımın beta sürümü olan v2.23.20.10’da değişiklikler yapmıştır.

Görsele göre, Meta, ana ekrandan seçeneklere yönelik üç nokta simgesini kaldırmıştır. Kullanıcıların bu işlevlere nasıl erişeceği henüz belirsizdir. Ayrıca, WhatsApp birçok simgenin rengini ve tasarımını yeniden düzenleyerek güncellemeleri görüntülemek ve sohbet başlatmak için kullanılan simgeleri de değiştirmiştir.

Karanlık modda, renksiz üst çubuk ve parlak sohbet balonu sayesinde uygulamanın mevcut sürümden çok daha iyi göründüğü söylenebilir. Sohbet penceresinde, Meta, üst çubuğun renksiz olmasını sağlayarak ana ekrandaki değişikliği uygulamış gibi görünmektedir. Bu değişiklik, sohbet ekranının daha temiz ve modern bir görünüme sahip olmasının yanı sıra karanlık modda da daha iyi görünmesini sağlamaktadır. Ayrıca, WhatsApp dosya ekleme ve smiley seçeneği için kullanılan simgeleri de değiştirmiştir.

Haber kaynağına göre, ayarlar ekranı da yeniden tasarlanmış simgelerle gelecektir. Benzer şekilde, Meta iOS için de WhatsApp’ı yeniden tasarlamaktadır. Ancak bu tasarım, iPhone kullanıcı arayüzüne uyacak şekilde olacaktır. Yeni kullanıcı arayüzünün beta test aşamasında olması nedeniyle, bu yıl içinde sunulması beklenmemektedir.

Kaynak: WABetaInfo