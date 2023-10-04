WhatsApp Grup Sohbetlerinde Mesaj Sabitleme Özelliği

WhatsApp Grup Sohbetlerinde Mesaj Sabitleme Özelliği

News WhatsApp
Cheryl King

WhatsApp, grup sohbetlerinde mesajları sabitleme özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, grup sohbetlerindeki önemli mesajları sohbetin en başına sabitleyebilir ve bu mesajlara daha kolay erişim sağlayabilir.

Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar WhatsApp gruplarında gönderilen mesajları 24 saat, 7 gün ve 30 gün süreyle sabitleyebilecekler. Sabitlenen mesaj, seçilen süre sona ermeden önce istenildiği zaman kapatılabilecek.

WhatsApp, bu özelliği grup sohbetlerinde yapılan duyurulara kolay erişim sağlanması amacıyla sunuyor. Grup sohbetlerinde yapılan duyurular genellikle çok mesajın arasında kaybolabiliyor ve önemli bir duyurunun gözden kaçırılması söz konusu olabiliyor. Ancak mesaj sabitleme özelliği sayesinde, önemli duyurular grup sohbetinin en başında sabitlenebilecek ve üyeler daha kolay şekilde bu duyurulara ulaşabilecekler.

Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarına grup sohbetlerini daha düzenli ve kullanışlı bir şekilde yönetme imkanı sağlıyor. Artık grup sohbetlerindeki önemli mesajlar kolayca sabitlenebilecek ve unutulma riski en aza indirilebilecek.

Kaynaklar:
– WhatsApp resmi blogu

Cheryl King

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