WhatsApp Web Geliştiriliyor: Yeni Kenar Çubuğu ve Sohbet Filtresi Özelliği Eklenecek

WhatsApp, web uygulaması için kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özellikler arasında yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresi bulunuyor. Bu yenilikler, kullanıcıların sohbetlerini daha kolay yönetmelerine ve kategorilere ayırmalarına olanak tanıyacak.

Yeni arayüz, Android uygulamasındaki arayüze benzerlik gösteriyor. Kullanıcılar, okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve grup sohbetlerine göre sohbetlerini filtreleyebilecekler. Ayrıca, yenilenmiş kenar çubuğu da kullanıcıların daha iyi bir gezinme deneyimi yaşamasını sağlayacak. Kenar çubuğu, sekme sekme sohbet, durum, kanallar, topluluklar, arşiv ve yıldızlı mesajlardan oluşacak.

Yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresi özellikleri şu anda geliştirme aşamasında ve WhatsApp Web’in gelecekteki bir güncellemesiyle kullanıma sunulması bekleniyor.

Kaynaklar:

– WhatsApp Web için yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresi özelliği üzerinde çalışılıyor. [WabetaInfo]