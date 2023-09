O WhatsApp pode lançar selo de verificação azul para empresas e canais

De acordo com informações obtidas através do código de uma versão Beta do WhatsApp para Android, o aplicativo está testando a possibilidade de introduzir um selo de verificação azul para confirmar empresas e canais oficiais na plataforma. Atualmente, o WhatsApp utiliza um selo de verificação verde para esse propósito.

A mudança parece fazer parte dos esforços da Meta, empresa mãe do Facebook e Instagram, em padronizar os perfis nas redes sociais sob sua administração. Tanto o Facebook quanto o Instagram já utilizam o selo azul de verificação para contas verificadas, e agora o WhatsApp pode seguir o mesmo caminho.

Além do selo de verificação, a Meta também oferece benefícios adicionais para contas verificadas, como suporte prioritário e acesso a mais dispositivos conectados. No caso do WhatsApp, empresas verificadas também terão uma página na web dedicada para promover sua marca.

É importante ressaltar que essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento e não há confirmação de quando será lançada para o público em geral.

Além disso, o Beta do WhatsApp também está testando outras melhorias para a função de canais. Os usuários poderão responder a publicações dentro dos canais, terão a opção de apagar mídias automaticamente e contarão com uma ferramenta de pesquisa simplificada na tela de atualizações.

Essas novidades visam melhorar a experiência dos usuários e oferecer mais recursos para empresas e canais oficiais na plataforma. Fica evidente que o WhatsApp está empenhado em expandir e aprimorar suas funcionalidades para atender às necessidades dos usuários e do mercado em constante evolução.

Fonte: WABetaInfo (sem URL)

Definições:

– Selo de verificação: Um selo visual utilizado para confirmar a autenticidade e legitimidade de uma conta, seja de uma empresa ou indivíduo, em uma plataforma de mídia social. É uma forma de garantir aos usuários que estão interagindo com uma fonte confiável.

– Versão Beta: Uma versão de teste de um aplicativo ou software que é disponibilizada para um grupo seleto de usuários antes do lançamento oficial. Essa versão permite que os desenvolvedores identifiquem e corrijam erros e façam melhorias com base no feedback dos usuários.

– Meta: Empresa mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp. A Meta é responsável pela administração e governança dessas plataformas, bem como por definir as diretrizes e políticas de uso.