WhatsApp Menjadi Centang Biru untuk Akun Terverifikasi Berdasarkan Laporan Terbaru

WhatsApp sedang dalam tahap pengembangan untuk mengubah warna centang verifikasi akun resmi yang terverifikasi dari hijau menjadi biru, menurut laporan terbaru dari WABetaInfo. Perubahan ini ditemukan di WhatsApp beta untuk Android versi 2.23.20.18.

Centang verifikasi WhatsApp telah digunakan sebagai tanda keaslian akun bisnis dan organisasi selama ini. Dengan perubahan ini, pengguna akan dapat dengan mudah membedakan akun asli dan akun peniru yang mungkin berniat jahat.

Belum ada informasi mengenai alasan di balik perubahan warna centang verifikasi WhatsApp. Namun, ada kemungkinan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyamakan warna centang verifikasi di semua aplikasi Meta. Saat ini, centang verifikasi di Instagram dan Facebook juga menggunakan warna biru.

Perubahan ini datang setelah CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengumumkan bahwa bisnis di WhatsApp akan dapat berlangganan program Meta Verified. Dengan berlangganan program ini, bisnis dan organisasi akan mendapatkan centang verifikasi serta manfaat lainnya, seperti perlindungan dari akun peniru dan dukungan khusus dari tim support.

Belum ada informasi mengenai waktu pasti perubahan ini akan diluncurkan untuk pengguna. Namun, pengguna WhatsApp diminta untuk tetap memperhatikan pembaruan ini dalam waktu dekat.

Sumber: Artikel dari WABetaInfo

Definitions:

– WhatsApp: a popular messaging app owned Meta, Inc.

– Centang verifikasi: verification checkmark

– Akun: account

– Terverifikasi: verified

– Meta: Meta, Inc., the parent company of WhatsApp, Instagram, and Facebook

Sources:

– WABetaInfo: a website that provides news and updates related to WhatsApp beta versions.