How to Respond to Messages in a WhatsApp Channel

Los nuevos canales de WhatsApp Messenger se caracterizan principalmente por ser unidireccionales, quiere decir que solo puedes recibir mensajes o archivos multimedia, sin embargo, existe un sencillo truco para responderlos con texto y emoticones.

Los canales de WhatsApp son unidireccionales, lo que significa que solo puedes recibir mensajes o archivos multimedia. Sin embargo, hay un truco para responder a estos mensajes utilizando texto y emoticones. Esto se logra a través del programa beta de WhatsApp para Android.

Para responder a los mensajes de un canal en WhatsApp, primero debes descargar la versión beta de WhatsApp para Android desde la Google Play Store. Una vez descargado, abre la aplicación y accede a la pestaña “Novedades”. En la sección “Canales”, selecciona el canal al que deseas responder.

En la burbuja de los mensajes, verás un ícono de flecha junto a la palabra “Respuestas”. Toca este ícono para dejar un comentario de manera anónima en respuesta al mensaje y ver las respuestas de otros seguidores.

Esta función de respuesta anónima permite que los seguidores de los canales puedan interactuar entre sí y compartir sus pensamientos y opiniones sin revelar su número de celular al creador de contenido. Es una forma de hacer que los canales sean más interactivos y divertidos.

Es importante destacar que esta característica está actualmente en fase de prueba en la versión beta de WhatsApp para Android. Sin embargo, para aquellos interesados en probarlo, pueden descargar la versión beta y comenzar a disfrutar de esta nueva forma de interactuar en los canales de WhatsApp.

