Bir Kez Görüntüle Modu: WhatsApp’ın Yeni Özelliği

WhatsApp, kullanıcılara daha fazla gizlilik ve kontrol sağlamak için bir kez görüntüle modu adlı bir yeni özelliği test ediyor. Bu özellik, sesli notların gönderilmesi sırasında kullanıcılara ek bir koruma sağlayacak.

Bir kez görüntüle modu, kilitli şekilde sesli not kaydedildiğinde sohbet çubuğunda yeni bir simge görünecek. Bu simgeye dokunduğunuzda, sesli not bir kez görüntüle modunda gönderilecek. Bu modda, alıcı sesli notu dışa aktaramaz, iletemez, kaydedemez veya raporlayamaz.

Bu özellik, kullanıcılara özel sesli notlar gönderirken daha fazla güvenlik sağlayacak. Sesli notu bir kez görüntüle modu etkin olduğunda, alıcılar sesli notu sadece bir kez dinleyebilecekler. Alıcı sesli notu kapattıktan sonra ise artık tekrar dinleyemez.

WhatsApp, bu özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu yeni özellik, özellikle hassas veya mahrem bilgilerin paylaşılmasında kullanıcıların güvenlik duygusunu artıracaktır. WhatsApp kullanıcıları, bir kez görüntüle modunu etkinleştirerek özel iletişimlerini daha da koruyabilecekler.

Kaynaklar:

– WhatsApp

– Kullanım Kılavuzu, WhatsApp (URL: [kullanım_kılavuzu_url])

– Gizlilik Politikası, WhatsApp (URL: [gizlilik_politikası_url])

Definitions:

– Bir kez görüntüle modu – WhatsApp’ta sesli notların sadece bir kez görüntülenebilmesini sağlayan özellik.

– Sesli not – Kullanıcının sesli mesajlarını kaydedebildiği ve gönderebildiği bir WhatsApp özelliği.

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