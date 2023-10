Golpes no WhatsApp: Dicas para se Proteger e Tomar Medidas

O WhatsApp é uma plataforma amplamente utilizada para comunicação, mas também é alvo de golpistas que buscam roubar contas e enganar as pessoas. Conhecer os tipos de golpes mais comuns e estar ciente das medidas de segurança pode ajudar a proteger-se contra esses ataques.

Existem dois tipos principais de golpes no WhatsApp: clonagem de conta e roubo de conta. Na clonagem de conta, os golpistas têm acesso à sua foto e aos seus contatos e criam uma conta falsa em seu nome para pedir dinheiro a seus amigos e familiares. No roubo de conta, os golpistas se passam por empresas e solicitam o código enviado por SMS para transferir sua conta para outro celular.

Se você tiver sua conta clonada no WhatsApp, é importante alertar seus contatos sobre o golpe e pedir que denunciem a conta fraudulenta. Dê orientações para que seus contatos desconfiem de mensagens atípicas e de mensagens de um número desconhecido com sua foto. Se alguém com a foto de um conhecido solicitar dinheiro pelo aplicativo, tente entrar em contato com a pessoa para confirmar o pedido.

Para denunciar uma conta fraudulenta, você pode acessar a tela da conversa, clicar nos três pontos e selecionar a opção “Denunciar”. Lembre-se de bloquear o contato e apagar a conversa, sendo aconselhável fazer capturas de tela das mensagens antes de bloqueá-lo.

No caso de roubo de conta, é necessário reconfigurar sua conta no WhatsApp em seu celular. Este processo pode levar alguns dias e é importante não solicitar o bloqueio da sua linha telefônica com a operadora, pois isso dificulta a recuperação da conta. Siga as instruções para configurar sua conta novamente e inserir o código de seis dígitos enviado por SMS.

Além de tomar medidas após o golpe, também é importante adotar medidas preventivas para proteger suas informações no WhatsApp. Você pode ativar a proteção em duas etapas, habilitar notificações de segurança para detectar atividades suspeitas, controlar quem pode ver sua foto de perfil e limitar a visibilidade de dados como “visto por último” e “online”. Também é possível definir quem pode te adicionar em grupos e silenciar chamadas de números desconhecidos.

Estas são algumas dicas para se proteger de golpes no WhatsApp e tomar medidas caso você seja vítima de um. Esteja sempre atento a mensagens e solicitações suspeitas e siga as orientações de segurança fornecidas pelo WhatsApp.

