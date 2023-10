WhatsApp lança recurso para uso de múltiplas contas

O WhatsApp anunciou recentemente uma nova funcionalidade que permite aos usuários utilizar múltiplas contas no aplicativo, sem a necessidade de desconectar e alternar entre contas. Essa novidade, que será inicialmente disponível para celulares Android, tem como objetivo facilitar o gerenciamento de diferentes contas no WhatsApp.

A configuração dessa segunda conta é simples e exige apenas um segundo número de telefone e um cartão SIM ou a possibilidade de utilização de dual SIM ou eSIM no aparelho. Os usuários devem abrir as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do nome e selecionar a opção “Adicionar conta”. Vale ressaltar que também é possível personalizar as configurações de privacidade e notificações para cada conta separadamente.

Essa funcionalidade já estava em fase de testes na versão beta do WhatsApp Business, que é voltada para empresas. Alguns fabricantes de celulares já ofereciam a opção de “duplicar” o aplicativo, permitindo o acesso simultâneo a duas contas. Por exemplo, os aparelhos da Samsung possuem um recurso chamado Dual SIM, enquanto o aplicativo Parallel Space, disponível na Google Play Store, realiza a mesma função.

Essa atualização do WhatsApp vem atender a uma demanda crescente dos usuários que precisam gerenciar várias contas em um mesmo aplicativo. A expectativa é de que o recurso seja liberado para todos os clientes nas próximas semanas e meses.

Com essa novidade, os usuários poderão desfrutar de maior conveniência e praticidade ao utilizar o WhatsApp, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos ou se preocupar em enviar mensagens da conta errada.

