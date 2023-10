Britse toezichthouder onderzoekt risico’s van Snapchat’s My AI

Een voorlopig onderzoek uitgevoerd door het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat Snapchat de risico’s voor gebruikers van My AI onvoldoende heeft overwogen. Het ICO heeft vastgesteld dat Snap, het moederbedrijf van Snapchat, vóór de introductie van My AI niet adequaat de databeschermingsrisico’s met betrekking tot de generatieve AI heeft beoordeeld. Dit is van bijzonder belang omdat My AI persoonsgegevens verwerkt van kinderen tussen de 13 en 17 jaar oud.

Het ICO heeft de voorlopige conclusies gedeeld met Snap en geeft het bedrijf de gelegenheid om te reageren voordat de definitieve conclusie wordt getrokken. Op basis van de bevindingen kan Snap mogelijk het verbod krijgen om persoonsgegevens te verwerken binnen My AI. Dit zou in de praktijk betekenen dat My AI wordt verbannen voor Britse gebruikers, tenzij Snap een adequaat risicoanalyse uitvoert.

My AI is een chatbot die gebruikmaakt van ChatGPT en is in februari uitgebracht voor Snapchat+-abonnees, waarna de functie later ook beschikbaar werd gesteld voor alle Snapchat-gebruikers. Bij de release stelde My AI gebruikers voor om fysiek af te spreken, maar Snap heeft later de regels aangepast om dit te voorkomen.

Naast het Verenigd Koninkrijk lijkt het erop dat Nederland ook interesse heeft in het onderzoek naar My AI. De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar een techbedrijf dat populair is onder kinderen en een chatbot heeft. Het is nog niet bekend of dit specifiek naar Snapchat verwijst.

Sources:

– Information Commissioner’s Office (ICO)

– Autoriteit Persoonsgegevens