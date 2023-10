A Transformação do Mercado de Trabalho com a Inteligência Artificial

Nos últimos anos, tem sido evidente o impacto das ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho. Estima-se que até 2030, as competências necessárias para os empregos mudem em pelo menos 65% devido à crescente adoção da IA nas operações. Esse panorama revela números surpreendentes sobre o futuro profissional.

Segundo o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, as vagas de trabalho que mencionam IA ou IA Generativa cresceram 3,2 vezes no Brasil nos últimos dois anos. Esse crescimento é 17% mais rápido em comparação às vagas que não mencionam IA. Diante dessa crescente demanda por habilidades tecnológicas, 62% dos profissionais brasileiros estão dispostos a aprender mais sobre o assunto, sendo que 97% estão entusiasmados em usar IA no trabalho. Como resposta, 61% dos profissionais de RH afirmaram estar implementando formações em IA para apoiar os funcionários.

No âmbito dos recursos humanos, 80% dos profissionais do setor acreditam que a IA será uma ferramenta útil nos próximos cinco anos. Isso permitirá que eles se concentrem nos aspectos estratégicos e humanos de suas funções, como o fortalecimento dos relacionamentos com candidatos e colegas.

Com essas mudanças no horizonte, deve-se esperar o surgimento de novas profissões que acompanhem as transformações causadas pela IA. Um exemplo são os cargos relacionados à engenharia de prompts de comando, voltados para a extração do potencial oferecido pela IA. Além disso, a realidade dominada pela IA pode levar ao surgimento dos Betas, a primeira geração nativa da era da Inteligência Artificial, que trará uma nova transformação ao mercado de trabalho, criando oportunidades de emprego ainda inimagináveis.

O LinkedIn também está acompanhando essa tendência e lançará em breve novas ferramentas generativas de IA para ajudar as organizações a se adaptarem a esse novo mundo de trabalho em constante mudança. A Recruiter 2024, uma experiência de recrutamento baseada em IA, tornará o processo de contratação mais eficiente e fácil. Através de prompts de pesquisa em linguagem natural, os contratantes poderão identificar o tipo de candidato que procuram, com base em insights exclusivos de milhões de profissionais, empresas e habilidades.

Além disso, o LinkedIn Learning está testando um coaching baseado em IA para as habilidades de liderança e gestão, que são altamente procuradas em diversos tipos de emprego. Usando perguntas e respostas em tempo real, a máquina poderá fornecer conselhos personalizados e exemplos baseados em conteúdos de instrutores especializados do LinkedIn Learning.

Essas ferramentas representam apenas o começo de um futuro em que a IA desempenhará um papel cada vez mais significativo no mercado de trabalho. É imprescindível que os profissionais estejam dispostos a adquirir habilidades relacionadas à tecnologia para se manterem competitivos nesse novo cenário.

Fonte: Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, Head da Adtail.