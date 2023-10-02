NASIL WHATSAPP KANALINA ÜYE OLUNUR?

Bir WhatsApp kanalına üye olmak oldukça kolaydır. Kanala katılmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

WhatsApp ana ekranında ‘Güncellemeler’ sekmesine dokunun. Sağ üst köşede yer alan ‘+’ simgesine dokunun. ‘Kanal Ara’ seçeneğini seçin. Açılan sayfada, katılmak istediğiniz kanalları görebilir ve arama yapabilirsiniz. Kanal adını doğrudan aratarak veya bir URL bağlantısı alarak kanala bağlanabilirsiniz. WhatsApp tarafından doğrulanan ve güvenilir kabul edilen kanalların yanında ‘Yeşil onay işareti’ bulunur. Bu işaret, kanalın güvenilir olduğunu gösterir.

Yukarıdaki adımları takip ederek ilgilenen kanalları kolayca bulabilir ve katılabilirsiniz.

WhatsApp kanalları, belirli bir konuda içerik paylaşmak için oluşturulmuş grup sohbetleri gibidir. Kanalı oluşturan kişi, kanal ayarlarını yönetebilir, kanal bağlantısını kolayca paylaşabilir ve kullanıcıları tek tek veya URL bağlantısı ile ekleyebilir. Katıldığınız bir WhatsApp kanalı, o kanalda paylaşılan güncellemeleri ve içerikleri takip etmenizi sağlar.

WhatsApp kanalları, haber siteleri, blog yazarları, kurumlar ve diğer topluluklar tarafından kullanılabilir. Özellikle ilgi alanlarınıza uygun kanallara katılarak, güncel haberleri takip edebilir veya ilgi duyduğunuz konularla ilgili içeriklere erişebilirsiniz.

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