Nuovi accordi tra Italia e Cina per promuovere il turismo

Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e WeChat, la piattaforma digitale leader in Cina, hanno firmato un accordo strategico per aumentare la visibilità dei contenuti promozionali sull’Italia, al fine di incrementare i viaggi verso la Penisola. L’accordo è stato siglato durante l’evento “Welcome with Weixin Alliance” a Roma, con la presenza di rappresentanti di Enit, WeChat e del Ministero del Turismo.

Questa collaborazione prevede una serie di iniziative promozionali innovative che sfrutteranno l’enorme popolarità di WeChat in Cina. Tra queste iniziative, verrà sviluppato un videogioco dedicato alla Venere, un’influencer virtuale della campagna “Open to Meraviglia”. Inoltre, Enit e WeChat lanceranno un programma di live-streaming in cui influencer cinesi gireranno l’Italia e produrranno contenuti promozionali sulle destinazioni turistiche italiane e le attrazioni.

WeChat è uno strumento fondamentale per la promozione del turismo italiano in Cina. Oltre ad essere utilizzato per la comunicazione interpersonale e i pagamenti, WeChat offre agli utenti la possibilità di prenotare vacanze e fare shopping online. Nel settore turistico, è uno strumento chiave per ispirarsi, raccogliere informazioni, prenotare servizi e condividere esperienze di viaggio.

Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, afferma che questa partnership rappresenta un’opportunità eccezionale per diffondere la bellezza italiana sul mercato cinese. Aggiunge che l’innovazione tecnologica ha trasformato l’esperienza di viaggio delle persone e grazie alla collaborazione con WeChat, i viaggiatori cinesi potranno scoprire le meraviglie dell’Italia e condividere le loro esperienze in tempo reale.

Il deputato Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo, sottolinea che questa partnership è solo l’inizio di un percorso finalizzato a rendere l’Italia ancora più accogliente e accessibile per i visitatori cinesi. L’obiettivo è quello di continuare a esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di viaggio e promuovere la cultura, la storia e lo splendore del Paese.

