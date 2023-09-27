Togg, LinkedIn En İyi Startup’lar 2023 Listesinde Yer Aldı

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki öncü firması Togg, çeşitli sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte hareket ederek, mobilite alanının geleceğini inşa etme misyonuyla yoluna devam ediyor. Başarılı bir şekilde büyüyen Togg, LinkedIn tarafından oluşturulan “LinkedIn En İyi Startup’lar 2023” listesine dahil oldu.

Bu sıralamada değerlendirme kriterleri arasında “istihdam artışı”, “şirket ve mevcut çalışanlar ile etkileşim”, “iş ilgisi” ve “en iyi yeteneklerin ilgisini çekme” gibi faktörler dikkate alındı. Togg, bu kriterlerde gösterdiği başarıyla listenin içinde yer aldı.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yapılan açıklamada, “LinkedIn En İyi Startup’lar 2023” listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Karakaş, şirketin inovasyon, büyüme ve en iyi yetenekleri ekibe kazandırma hedeflerine olan bağlılığının meyvelerini toplandığını vurguladı.

Togg, kuruluşundan bu yana insan ve güven odaklı bir kurum kültürü ile büyümeye devam etmektedir. Şirket, temiz enerji çözümleri olan Trugo ve Siro gibi ürünlerle değer ağı yaratırken, akıllı cihaz T10X ve dijital deneyim platformu Trumore ile de kendini geliştirmektedir.

Togg, çalışanlarıyla güçlenmeyi hedeflemekte ve yeniliklere açık, öğrenmeye istekli, duygusal dengeye sahip ve pozitif iletişim kurabilen insanlarla birlikte büyümektedir. Başarısının arkasında bu değerli çalışanlar ve iş ortakları yer almaktadır.

Togg, LinkedIn En İyi Startup’lar listesinde yer almanın gururunu yaşarken, daha da iyisini başarmak için çalışmalarına devam edecektir.

Kaynaklar:

– LinkedIn En İyi Startup’lar 2023