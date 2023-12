Tudo sobre a nova estratégia de comunicação do STF via WhatsApp

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou uma nova estratégia de comunicação nesta quinta-feira (30), ao criar um canal oficial no WhatsApp. O principal objetivo dessa iniciativa é estreitar a relação entre o STF e a população em geral, compartilhando conteúdos relevantes sobre decisões importantes e combatendo a propagação de desinformação.

A adesão ao WhatsApp como mais um canal de comunicação faz parte dos esforços do ministro Luís Roberto Barroso para tornar o STF mais acessível e transparente para todos os cidadãos. Além das outras redes sociais em que o STF já está presente, como Instagram e X (antigo Twitter), o WhatsApp se mostra uma opção valiosa para alcançar um público ainda maior.

Através desse canal, o STF irá publicar conteúdos relacionados a decisões e iniciativas da Corte que tenham impacto direto na vida das pessoas. Uma das funcionalidades importantes desse canal é a identificação de conteúdos encaminhados ou publicados originalmente pelo próprio STF, visando melhorar a identificação e combate à desinformação.

Uma das preocupações principais do STF é inibir a divulgação de notícias falsas, informações distorcidas, dados manipulados, discursos de ódio e outras formas de contaminação da opinião pública. A utilização do WhatsApp como plataforma de comunicação busca combater essas práticas nefastas e garantir um ambiente de informação mais confiável e seguro para todos os usuários.

FAQ:

Q: Como posso entrar no canal do WhatsApp do STF?

A: Para entrar no canal, basta abrir o aplicativo do WhatsApp, acessar a aba “Atualização” e depois clicar em “Canais” e “Encontrar canais”. Em seguida, digite STF e selecione a opção correspondente. Também é possível acessar o canal através deste link.

Q: Posso ativar ou silenciar as notificações do canal do STF no WhatsApp?

A: Sim, é possível ativar ou silenciar as notificações do canal de acordo com suas preferências. Os usuários têm total controle sobre a configuração das notificações.

Q: Existe limite de seguidores para o canal do STF no WhatsApp?

A: Não, não há limite de seguidores para o canal do STF no WhatsApp. Todos os interessados podem acompanhar e receber os conteúdos publicados pelo canal.

[Source: STF Official Website – www.stf.jus.br]