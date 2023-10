Tudo sobre o Chat SP156 pelo WhatsApp: Agilizando o atendimento na cidade de São Paulo

Os moradores da cidade de São Paulo agora têm uma maneira mais conveniente de acessar o atendimento da prefeitura através do WhatsApp. O Chat SP156 é um robô de atendimento que utiliza inteligência artificial para fornecer informações e permitir o acompanhamento de solicitações de serviços.

Para utilizar o Chat SP156, os usuários só precisam adicionar o número 11 3230-5156 no WhatsApp e enviar uma mensagem. Não é necessário fazer nenhum cadastro ou fornecer senha. No entanto, alguns serviços específicos, como adoção de animais, exigem cadastro prévio no SP156.

Caso o usuário precise de um serviço que não esteja disponível no chatbot, ele será transferido para um atendimento humano dentro da plataforma. Nesta primeira fase, estarão disponíveis 11 serviços essenciais, mas a expectativa é adicionar pelo menos duas novas opções a cada mês.

Essa iniciativa visa aprimorar a relação entre os cidadãos e a prefeitura, oferecendo serviços públicos de forma mais ágil e eficiente. O Chat SP156 facilita a comunicação entre os usuários e a prefeitura, proporcionando um atendimento mais rápido e de fácil acesso.

Além do Chat SP156, os moradores também podem solicitar serviços públicos pelo Portal 156, aplicativo SP156 e pela Central Telefônica 156.

Essa nova opção de atendimento via WhatsApp mostra como as tecnologias estão sendo utilizadas para melhorar o relacionamento entre os governos e os cidadãos. Através do uso da inteligência artificial, a prefeitura de São Paulo busca fornecer serviços cada vez melhores e com maior rapidez, aumentando a satisfação dos munícipes.

Fonte: Prefeitura de São Paulo.

Definições:

– Chat SP156: Um robô de atendimento da prefeitura de São Paulo que utiliza inteligência artificial para fornecer informações e permitir o acompanhamento de solicitações de serviços.

– WhatsApp: Um aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones.

Fonte:

Prefeitura de São Paulo.