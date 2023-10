Firma Snap może zostać ukarana przez brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji

Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji uważa, że firma Snap mogła “źle zidentyfikować i ocenić ryzyko” dla milionów brytyjskich użytkowników związane z chatbotem opartym o sztuczną inteligencję. Biuro ICO (Information Commissioner’s Office) wykazało, że Snap mógł nie dokonać oceny ryzyka prywatności dla użytkowników usługi My AI. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta 27 października.

My AI to inteligentny bot oparty na GPT od OpenAI, który jest dodatkową rozrywką dla użytkowników platformy Snapchat. Chatbot został uruchomiony w lutym tego roku i pierwotnieł dostępny tylko dla użytkowników płatnej wersji Snapchat+. Od kwietnia, stał się opcją dla wszystkich użytkowników Snapchat.

Jeśli organ brytyjski zdecyduje przeciwko Snapowi, firma będzie zmuszona zaprzestać przetwarzania danych w chatbocie My AI. To oznacza, że bot zostanie zablokowany dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, przynajmniej do czasu przeprowadzenia “odpowiedniej oceny ryzyka” przez Snapa.

Jeśli firma nie dostosuje się do zaleceń brytyjskiego regulatora, grozi jej kara wynosząca nawet 4% światowego obrotu. John Edwards, przedstawiciel ICO, podkreślił konieczność, aby firmyły świadome konsekwencji wynikających z stosowania sztucznej inteligencji.

Snapchat ma około 21 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w Wielkiej Brytanii, głównie wśród młodszego pokolenia. Niemal połowa użytkowników platformy to osoby poniżej 24 roku życia, a prawie 20% to dzieci w wieku od 12 do 17 lat.

