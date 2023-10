Xigashada Sawirka: TikTok oo ka helay boqolaal kun oo daawasho oo la soo ekeysiinayo Cumar al-Bashir

Xigashada sawirka oo loo isticmaalayo garaadka macmalka ah oo loo ekeysiinayo Cumar al-Bashir, hogaamiyihii hore ee Sudan, ayaa soo xigashada bilaabay dagaalka sokeeye oo la sheegay in lagu jahawareerayo xagga internetka ah. Xigashadaas ayaa soo dhigayey inuu ka soo baxay kanaalka TikTok, oo aanay shekkadoodu si fiican u sameysanin. Al-Bashir ayaa lagu eedeeyey inuu abaabulayey dambiyo dagaal, waxaana la rumaysan yahay inuu aad u xanuunsanayo. Arrimaha aan la garanayn ee ku gadaaman halka uu ku dambeeyo ayaa hubaal la’aan sii geliyey dalkaas xasaraddu ka taagan tahay, ka dib markii dagaalka ka dhex qarxay milaterigana.

Waxyaabaha la soo dhigay ayaa muujinaya sida qalabkan oo kale uu si raqiis ah oo dhakhsiyo leh ugu dhex faafin karo macluumaadka been abuurka ah baraha bulshada. Codadka been abuurka ah oo beeniyeyo ayaa muujinaya sida dimoqraadiyada ku dhisan ee loo heli karo fiidiyow iyo cod aad u horumarsan, oo ay la heli karaan jilayaal iyo macluumaad la xiriira farsamada. Tiknoloojiyada codadka la isku ekeysiiyo ee loo tababaray ayaa horumarinaya qaybta been abuurka ah, si loo heliyo waxyaabaha la soo dhigay oo aanay duubitaanin.

Duubitaanka Cumar al-Bashir ayaa la soo dhigay kanaal la yiraahdo codka Sudan, oo ay ku muuqata kuwaasoo dhamaantood la nisbaynayo al-Bashir. Kanaalka ayaa wax galiya sida macluumaadka qofka, oo hadal iyo aamusnaan isku mid ah ayey u sii tahay. Waxaan rumeysanaynaa in duubitaankaas ay tahay mid muhiim ah oo la heli karo si loo muujiyo wax ka beddelka dhawaan aasaasay. Codadka been abuurka ah oo aad u xiriir kara duubitaankaas ayaa yaraan mid lagu ekeysiiyey. TikTok waa mid ku hadasha siyaasadda iyo macluumaad kale oo aad u baahan in loo siiyo Sudan, laakin ayaa ah arrin u baahan in laga sii dodo.

Caddaynta ayaa muujinaya in barnaamijyada codka beddela ay ka shaqeynayaan si loo ekeysiiyo Cumar al-Bashir oo hadlaya. Barnaamijkaas ayaa ah mid aad u xoog badan oo kuu samaaxaya in aad cod galin karto, kaasoo loo beddeli karo cod kale. Waxaan ogsoonaynaa in ugu yaraan afar duubitaan oo kale laga soo qaatay macluumaadka qofkaas internetka wax galiya. Tiknoloojiyada la isku ekeysiiyo codadka waxaa horumarinaya qaybta been abuurka ah, halkaas oo codadka dhabta ah laga soo bilaabo.

