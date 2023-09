Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes disponibiliza novo número de WhatsApp

O Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae) de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, passou a disponibilizar um novo número de WhatsApp para atendimento ao público. Através deste canal, os consumidores poderão solicitar a segunda via da conta, realizar solicitações de ligação de água e esgoto, solicitar reparos de vazamentos, bem como esclarecer dúvidas relacionadas à falta de água, entre outros tipos de atendimento.

É importante ressaltar que os pedidos devem ser feitos exclusivamente por mensagens de texto através do número (11) 99805-5043. O Semae enfatiza que a adoção desse novo número não impactará no atendimento prestado anteriormente, sendo apenas uma atualização do sistema. Além disso, o tempo de espera não será aumentado, pois o sistema distribui automaticamente as demandas para os atendentes.

Vale destacar que os consumidores também têm a opção de solicitar serviços através dos canais já existentes, como o telefone 115 e a Agência Virtual. Para utilizar o atendimento pela Agência Virtual, é necessário informar o número de cadastro e o dígito verificador, que são as informações com destaque em amarelo localizadas no canto superior esquerdo da conta de água, além do CPF do titular da conta.

Com essa adição do atendimento via WhatsApp, o Semae busca oferecer mais comodidade e praticidade aos seus consumidores, facilitando o acesso aos serviços e proporcionando maior agilidade no atendimento às demandas.

Source: Semae Mogi das Cruzes