Pinterest: Un Moteur de Découverte Visuelle en Pleine Expansion

Pinterest, Inc. (Pinterest) est une plateforme de découverte visuelle qui a su se démarquer comme un moteur de recherche unique. Les utilisateurs de Pinterest ont la possibilité de découvrir et de personnaliser des contenus visuels, appelés épingles, qui couvrent une multitude d’intérêts.

Les épingles sur Pinterest naissent de la création de contenu par les épingleurs, les créateurs et les entreprises qui souhaitent partager de nouvelles idées ou enregistrer des contenus Web existants sur la plateforme. Ces épingles prennent diverses formes, allant des épingles standards aux épingles de produits, en passant par les épingles vidéo et les épingles d’idées.

Les épingles standards sont des images statiques qui dirigent les utilisateurs vers des contenus en ligne mettant en avant une variété de sujets tels que des produits, des recettes, des inspirations de style et de décoration intérieure, des projets de bricolage, et bien d’autres encore. Cela en fait une véritable mine d’inspiration pour les utilisateurs à la recherche d’idées.

Pinterest ne se limite pas seulement aux images statiques. La plateforme propose également des épingles vidéo, qui sont de courtes vidéos produites par des entreprises et qui offrent du contenu sur une variété de sujets tels que la cuisine, la beauté et les projets de bricolage. Ces épingles vidéo donnent vie aux idées et permettent aux utilisateurs de trouver une multitude d’informations et de conseils pratiques.

En plus de sa principale plateforme Pinterest, l’entreprise a également lancé THE YES app, une application dédiée à la mode. Cette plateforme permet aux utilisateurs d’acheter des articles personnalisés en fonction de leur marque, de leur style et de leur taille, en s’appuyant sur les données actives des utilisateurs.

Avec sa croissance continue et sa capacité à stimuler la créativité et l’inspiration, Pinterest continue de se positionner comme une plateforme incontournable pour la découverte visuelle et l’exploration de nouveaux intérêts.

FAQ

Qu’est-ce que Pinterest?

Pinterest est un moteur de découverte visuelle où les utilisateurs peuvent découvrir et personnaliser des contenus visuels appelés épingles. Ces épingles peuvent être des images, des vidéos ou des idées qui peuvent être explorées et partagées.

Quels types d’épingles peut-on trouver sur Pinterest?

Pinterest propose plusieurs types d’épingles, notamment des épingles standards (images statiques renvoyant à des contenus Web), des épingles de produits (articles du catalogue de Pinterest avec informations sur les prix et la disponibilité des stocks), des épingles vidéo (courtes vidéos d’entreprises sur des sujets variés) et des épingles d’idées (inspirations et projets créatifs).

Qu’est-ce que l’application THE YES?

THE YES est une application lancée par Pinterest dédiée à la mode. Les utilisateurs peuvent y acheter des articles personnalisés en fonction de leur marque préférée, de leur style et de leur taille, en s’appuyant sur les données actives des utilisateurs elles-mêmes.