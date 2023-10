Homem é condenado a indenizar por ofensas em grupo de WhatsApp

A Justiça condenou um homem ao pagamento de indenização no valor de 2 mil reais por ofensas e suposições feitas em um grupo de WhatsApp, atingido a honra do autor. A ação foi movida pelo autor, que alegou que o réu, por meio de suas manifestações no grupo, ofendeu sua imagem e fez acusações infundadas relacionadas ao antigo cargo de síndico do condomínio em que ambos vivem.

O réu contestou a acusação, alegando que apenas exigiu prestações de contas sobre o patrimônio comum do condomínio e exerceu seu direito de manifestação ao expressar sua opinião sobre o mandato do ex-síndico. Ele argumentou que o autor está sujeito a críticas e elogios e não pode exigir indenização apenas por considerar as críticas injustas.

A Justiça analisou as mensagens do réu no grupo de WhatsApp e concluiu que ele ultrapassou o direito de criticar a gestão do síndico. O juiz destacou que as mensagens foram publicadas para uma coletividade, com a possibilidade de compartilhamento para um número indefinido de pessoas, evidenciando a intenção do réu de tornar as ofensas públicas.

O juiz considerou que o autor foi moralmente ofendido pela atitude do réu e determinou a indenização por danos morais. Ele ressaltou que não se trata apenas de aborrecimento corriqueiro, mas sim de um ato que afetou a honra do autor e causou constrangimentos em seu reduto residencial.

Fonte: Corregedoria Geral da Justiça

