Receba as principais notícias do O TEMPO via WhatsApp

Agora é possível receber as principais notícias do O TEMPO diretamente no seu celular através do WhatsApp. Para participar, siga estes passos simples:

1. Abra o aplicativo do WhatsApp no seu celular e verifique se está usando a versão mais atualizada.

2. Navegue até a aba “Atualizações” e procure por “O TEMPO”. Alternativamente, você também pode acessar o canal de O TEMPO no WhatsApp através de um link.

3. Caso você ainda veja a mensagem de que o canal está indisponível, não se preocupe. Segundo a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, essa funcionalidade estará habilitada para todos “nas próximas semanas”. Ative as notificações para ser informado quando estiver disponível.

Receba as principais notícias direto no seu celular, de forma rápida e conveniente. O TEMPO é reconhecido como um dos principais veículos de comunicação do Brasil, fornecendo notícias atualizadas sobre diversos temas, como política, economia, entretenimento e esportes.

Ao se inscrever no canal do O TEMPO no WhatsApp, você terá acesso a conteúdos especialmente selecionados pela equipe editorial, garantindo que você se mantenha informado sobre os acontecimentos mais relevantes do dia.

Não perca a oportunidade de estar sempre atualizado. Participe do canal do O TEMPO no WhatsApp e receba as principais notícias diretamente no seu celular.

Fonte: O TEMPO

Definitions:

– WhatsApp: Um aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz e vídeo para smartphones.

– O TEMPO: Um dos principais veículos de comunicação do Brasil, fornecendo notícias atualizadas sobre diversos temas.

