Como solucionar problemas de verificação de código no WhatsApp

O WhatsApp é um mensageiro popular para smartphones Android e iPhone (iOS) e requer que os usuários insiram um código de verificação toda vez que acessarem a conta em um novo celular. Essa medida garante a autenticidade do usuário por meio do número de contato e transfere as mensagens antigas para o novo aparelho.

Existem duas maneiras de realizar essa verificação: por meio de mensagem SMS ou ligação telefônica. No entanto, às vezes o código de verificação não é recebido. Felizmente, há algumas maneiras de resolver esse problema.

1. Não tente adivinhar o código – Não é recomendado tentar adivinhar o código, pois ele é gerado aleatoriamente e as tentativas repetidas podem levar ao bloqueio temporário da conta.

2. Verifique se o número informado está correto – Ao adicionar o número no WhatsApp, verifique se inseriu corretamente o código do país, o código da cidade e o número de telefone celular.

3. Verifique se há sinal – Certifique-se de que o local onde está possui boa conexão com a internet, pois é necessário ter uma conexão ativa para receber o código de verificação.

4. Verifique a caixa de spam – Verifique se a mensagem de verificação do WhatsApp foi enviada para a caixa de spam do seu celular. No Android, abra o aplicativo “Mensagens” e clique nas opções “spam e bloqueadas”. No iPhone, abra o aplicativo “Mensagens” e clique em “Filtros” e procure pela opção “Lixo” ou “Lixeira”.

5. Verifique se seu celular pode receber mensagens internacionais – Se estiver em outro país, verifique se seu plano de telefonia possui roaming de dados ativado para receber mensagens internacionais.

6. Use a opção “Me Ligue” – Se a mensagem de verificação não chegar, opte por receber uma ligação com o código de verificação. Clique na opção “Me Ligue” e aguarde a ligação com o código de 6 dígitos.

7. Atualize o aplicativo – Se o problema persistir, verifique se há uma atualização disponível para o aplicativo WhatsApp na loja de aplicativos do seu celular.

Essas são algumas sugestões para solucionar problemas de verificação de código no WhatsApp. Seguindo essas dicas, você poderá acessar sua conta sem problemas.

Fonte:

TechTudo – https://www.techtudo.com.br/