WhatsApp Android Update: Blitzschnelles Antworten auf Bilder möglich

WhatsApp hat für Nutzer der Android-Version eine neue Funktion entwickelt, die blitzschnelles Antworten auf Bilder ermöglicht. Mit der neuen Version 2.23.20.20 erhalten Nutzer eine Antwortleiste am unteren Rand des Bildschirms, über die sie schnell auf ein GIF, Video oder Foto reagieren können. Neben einer kurzen Reaktion per Emoji besteht auch die Möglichkeit, eine Antwort zu verfassen oder die empfangenen Medien zu speichern.

Die Änderungen sind Teil der ständigen Weiterentwicklung der Messaging-App, um den Nutzern ein angenehmes Chatterlebnis zu bieten. WhatsApp arbeitet laut WhatsappWABetaInfo.com zudem daran, dass Kunden bald mit Usern anderer Messenger chatten können. Die App soll zudem in einem neuen Design erscheinen.

Die neue Benutzeroberfläche der Android-Version wird in Weiß gehalten sein, während der App-Name in Grün erscheint. Die Entwickler testen auch neue Funktionen zur Sortierung von Chats, je nach Inhalt. Damit sollen Nutzer Chats nach den Kategorien “ungelesen”, “privat” und “geschäftlich” sortieren können. Diese Änderungen befinden sich derzeit noch in der Testphase. Zudem wird für Chats bald nicht einmal mehr die Telefonnummer benötigt, dank des neuen “Tarnmodus”.

Es ist jedoch zu beachten, dass seit Oktober 2023 ältere Android-Handys, die nicht mindestens die Version 5.0 installiert haben, nicht mehr über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen und somit möglicherweise die App nicht mehr nutzen können.

Quelle: Michelle Mantey | WhatsappWABetaInfo.com

