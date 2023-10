El Tribunal Superior de Justicia confirma el despido por ausencias injustificadas

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) ha confirmado la procedencia del despido de un operario que faltó 19 días al trabajo en un periodo de cinco meses. Los magistrados han argumentado que los mensajes de apoyo del encargado, en los que le deseaba una pronta mejoría vía WhatsApp, no implicaban una actitud de tolerancia ni eximían al empleado de justificar sus faltas.

Según el convenio colectivo de la empresa, el límite de ausencias permitidas en un período de seis meses era de 10, por lo que el número de ausencias del trabajador excedía ampliamente este límite y era considerado una falta muy grave.

El tribunal ha dejado claro que los trabajadores debían justificar las inasistencias al puesto de trabajo, y en este caso en particular, el empleado no presentó ninguna documentación que justificara sus ausencias.

La sentencia también descarta que los mensajes de ánimo del encargado se interpreten como una tolerancia o permisividad de las faltas de asistencia del trabajador. Además, se determina que no era necesario dar una advertencia o una sanción menor antes de proceder con el despido, ya que el número de ausencias injustificadas fue muy elevado.

El tribunal ha argumentado que la sanción de despido no era desproporcionada, ya que las ausencias injustificadas en sí mismas demostraban una desidia y despreocupación en el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleado. El hecho de que el trabajador estuviera pasando por un divorcio no atenuaba su responsabilidad.

En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la validez del despido del operario debido a sus numerosas ausencias injustificadas, rechazando la idea de tolerancia por parte de la empresa y argumentando que no era necesario tomar medidas disciplinarias previas al despido.

Definitions:

– Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB): The High Court of Justice of the Balearic Islands, a judicial entity responsible for the administration of justice in the region.

– Despido: Dismissal or termination of employment.

– Convenio colectivo: Collective agreement, a legally binding agreement reached between employers and employees or their representatives that sets terms and conditions of employment.

– Inasistencias: Absences, not attending work.

– Justificar: Justify, provide a valid reason or explanation.

– Mensajes de ánimo: Messages of encouragement, supportive messages.

– Whatsapp: A popular messaging application.

– Tolerancia: Tolerance, permission or acceptance of certain behavior or actions.

– Eximía: Exempt, relieve someone of an obligation.

– Advertencia: Warning, a notice given to someone regarding their conduct or actions.

– Sanción: Sanction, a penalty or punishment.

– Faltas injustificadas: Unjustified absences, not providing a valid reason or justification for being absent from work.

Sources:

– The source article is fictional and has no original source.