Já era LinkedIn apenas como rede social engomadinha

O LinkedIn, conhecido como “a maior rede profissional do mundo”, completa 20 anos em 2023, mas estranhamente ainda não havia sido objeto de análise em anos de estudos sobre tecnologia. Enquanto outras plataformas são constantemente associadas a distopias e problemas como ameaças à democracia e interferência nas eleições, o LinkedIn sempre se manteve na linha e fora dos holofotes.

Entretanto, algo surpreendente está acontecendo: o LinkedIn está ganhando importância, crescendo e atraindo cada vez mais jovens. Enquanto outras plataformas apostam em conteúdos mirabolantes, é a aparente calmaria e sanidade do LinkedIn que vêm funcionando como atrativo para os usuários.

De acordo com um relatório da The New York Magazine, o LinkedIn registrou um crescimento de 41% no conteúdo postado entre setembro de 2021 e setembro de 2023. Além disso, a plataforma confirma que a geração Z é um dos grupos que está crescendo rapidamente em sua base de usuários. Jovens entrevistados pela revista afirmam que o LinkedIn é um lugar de conexão e celebração, com ambiente positivo e encorajador.

Uma explicação para a atração dos jovens pelo LinkedIn pode estar relacionada à sua conexão direta com a realidade profissional. Enquanto nas outras redes sociais as pessoas se sentem livres para expressar atrocidades, no LinkedIn isso pode ter consequências permanentes, incluindo o fechamento de oportunidades de carreira. A necessidade de trabalhar para sobreviver torna o LinkedIn uma plataforma mais estável e segura.

Além disso, o LinkedIn é considerado a rede social mais ancorada na realidade, o que pode ser um atrativo para os jovens em um mundo cada vez mais volátil e desconectado da realidade objetiva. Apesar de existirem debates e a possibilidade de spam, o clima no LinkedIn é geralmente mais respeitoso, com menos agressões gratuitas e contas falsas.

No geral, o LinkedIn está se consolidando como uma plataforma que oferece estabilidade e sanidade em contraste com outras redes sociais mais caóticas. Seu sucesso em atrair jovens e promover conexões profissionais positivas pode ser atribuído à sua abordagem mais séria e centrada na realidade.