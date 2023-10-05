Batı Londra’daki Şirket, Hastalık İzni için Çalışanı Sohbet Grubundan Çıkardı ve Mahkeme Haksız Buldu

Batı Londra’da bulunan bir tesis yönetim şirketi olan Coalo’da çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki bir yaralanma nedeniyle hastalık iznindeyken bir grup sohbetten çıkarıldığını söyledi. İş mahkemesi, bu kararın haksız olduğunu tespit etti ve çalışanları paylaşılan mesajların dışında bırakmanın olumsuz bir davranış olduğunu belirtti.

Ağustos 2021’deki bir toplantıda, Brosnan, WhatsApp grubundan hastalık nedeniyle devamsızlık sebebiyle çıkarıldığını öğrendi. Ancak işçi, yöneticilerden bir yanıt alamadı ve hastalık maaşının tamamını alamadıktan sonra Aralık 2021’de şirketten ayrıldı.

Mahkeme, şirketin bu davranışının tamamen mantıksız olduğunu belirterek Brosnan’a 134.411 sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu dava, çalışanların hastalık izni sırasında iletişime devam etme hakkının korunması açısından önemlidir. İş Hakimi Sarah George, çalışanların paylaşılan mesajlardan dışlanmasının olumsuz bir davranış olduğunu ifade etmektedir.

Coalo şirketi, bu olayın ardından çalışanlara yönelik politikalarını gözden geçirebilir ve hastalık izni sırasında iletişimin sürdürülmesini sağlayacak adımlar atabilir.

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