Nuova collaborazione tra ENIT e WeChat per promuovere il turismo in Italia

ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo Italiano, ha firmato una nuova partnership strategica con WeChat, la piattaforma digitale leader in Cina, per promuovere il turismo italiano tra i viaggiatori cinesi. L’accordo è stato siglato durante l’evento “Welcome with Weixin Alliance” a Roma, organizzato da Tencent, l’azienda madre di WeChat.

WeChat, con oltre 1,3 miliardi di utenti attivi, diventerà uno strumento chiave nella strategia di promozione turistica di ENIT, accompagnando i viaggiatori cinesi in tutte le fasi dell’esperienza di viaggio, dalla ricerca di ispirazione alla prenotazione, fino alla condivisione delle esperienze post-viaggio.

Una delle iniziative promozionali che verranno lanciate è un videogioco dedicato alla “Venere”, un influencer virtuale della campagna “Open to Meraviglia”, che promuoverà le bellezze italiane attraverso contenuti audio-video. WeChat faciliterà anche un programma di live-streaming, durante il quale gli influencer cinesi visiteranno le attrazioni turistiche italiane per diffondere ulteriormente le destinazioni italiane.

WeChat è considerato un partner perfetto per ENIT, in quanto gli utenti cinesi utilizzano la piattaforma per svolgere tutte le attività quotidiane, dalla comunicazione interpersonale ai pagamenti online, e persino la prenotazione delle vacanze e lo shopping. Grazie a questa collaborazione, ENIT potrà diffondere contenuti innovativi sulle destinazioni turistiche italiane e attirare l’attenzione dei turisti cinesi.

ENIT ha già lavorato con WeChat in passato, implementando attività di marketing digitale che hanno portato all’efficace posizionamento dell’Italia come principale meta turistica in Europa nel mercato online cinese.

All’evento di firma dell’accordo hanno partecipato importanti figure come l’on. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministero del Turismo, Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di ENIT, e Ma Fengming, Direttore Generale Marketing Internazionale di WeChat.

