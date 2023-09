WhatsApp lancia i canali pubblici per raggiungere una vasta audience

WhatsApp ha iniziato la fase di lancio dei canali pubblici in oltre 150 Paesi. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di attivare e seguire canali pubblici, che differiscono dalle chat o dai gruppi in quanto gli iscritti al canale non possono vedere chi lo segue. Questo aggiornamento permette agli utenti di essere raggiunti da una vasta platea di utenti e offre una maggiore tutela della privacy a coloro che scelgono di iscriversi.

L’implementazione dei canali pubblici è ancora in corso, ma WhatsApp ha annunciato di essere aperta a migliaia di organizzazioni, squadre sportive, artisti e leader di pensiero. Nei prossimi mesi, sarà possibile creare un canale per chiunque lo desideri.

Questa novità è importante per rispondere alla concorrenza di altre app di messaggistica come Telegram e WeChat. Inoltre, è strategica per i leader politici che desiderano ampliare la propria audience digitale e ottenere l’attenzione di follower neutrali.

In Italia, WhatsApp è la piattaforma preferita dal 40,5% degli italiani dai 16 ai 64 anni che si connettono alla rete ogni giorno. Il Paese si trova all’ottavo posto nella classifica mondiale degli iscritti, con 36 milioni di utenti. Con un tempo medio giornaliero trascorso sull’app di 38 minuti e una fascia anagrafica ampia, i leader politici italiani devono essere pronti ad aprire il proprio canale e attrarre follower.

La sfida per i leader politici sarà definire una strategia multicanale per spingere i follower di altre piattaforme come Facebook o Instagram ad iscriversi ai canali pubblici. Inoltre, la scelta dei contenuti multimediali che verranno condivisi sarà fondamentale per attirare l’attenzione degli utenti.

In conclusione, i leader politici devono prepararsi per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità di WhatsApp e non farsi sorprendere dalla novità. La sfida è appena iniziata e gli staff social dei leader devono essere pronti ad adattarsi e sfruttare al massimo questa opportunità.

Source: Domenico Giordano is a spin doctor for Arcadia, a communication agency in which he is also an administrator. He collaborates with various journalistic outlets on topics related to political communication and social and network analysis. He is a member of the Italian Association of Political Communication. This year he published “La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni” (Graus Edizioni 2023).