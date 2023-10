Ken André Wendel i Dribblr ønsker å forbedre fotballen med sin nye app

Ken André Wendel, grunnleggeren av Dribblr, har lansert en ny app for å løse utfordringer han mener finnes i fotballen. For å øke appens rekkevidde har han søkt hjelp fra et influensnettverk.

Dribblr er en app som tar sikte på å forbedre fotballferdighetene til spillere på alle nivåer. Appen tilbyr en rekke funksjoner som treningstips, teknikkøvelser og muligheten til å analysere og forbedre egne ferdigheter gjennom videofunksjoner.

Wendel mener at det er et behov for å tilgjengeliggjøre profesjonell trening og veiledning til alle som er interessert i fotball, uavhengig av nivå. Ved å bruke appen kan spillere få tilgang til ekspertise og ressurser som tidligere kun var tilgjengelig for profesjonelle fotballspillere.

For å nå ut til så mange som mulig har Wendel jobbet med et influensnettverk. Dette nettverket består av personer med en sterk tilstedeværelse og stor påvirkningskraft i sosiale medier. Gjennom samarbeidet håper Wendel å øke bevisstheten om appen og få flere brukere til å dra nytte av de tilgjengelige ressursene.

Dribblr-appen tilbyr ulike abonnementsalternativer, inkludert et månedsabonnement, et årsabonnement og et toårsabonnement. Dette gir brukerne fleksibilitet til å velge det abonnementet som passer best for deres behov.

Med Dribblr-appen kan fotballspillere på alle nivåer få tilgang til profesjonell trening og veiledning. Appen er et nyttig verktøy for å forbedre ferdighetene og nå sitt fulle potensial som fotballspiller.

