O Governo do Estado do Rio Grande do Sul lança canal oficial no WhatsApp

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul deu mais um passo para ampliar e melhorar a comunicação com os cidadãos ao lançar seu canal oficial no WhatsApp. A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais a administração estadual das pessoas, oferecendo a elas um modo conveniente e fácil de acompanhar as últimas notícias e eventos do governo. Os cidadãos terão acesso a informações atualizadas sobre o que acontece diariamente no governo, desde anúncios de políticas públicas até eventos e comunicados oficiais, tudo em tempo real.

Segundo a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, essa novidade é uma forma de aproximar o governo da população. Ela afirma que valorizam todas as ferramentas, tradicionais ou digitais, pelas quais conseguem distribuir informação oficial de forma eficiente. O novo canal no WhatsApp será uma referência de credibilidade, transmitindo confiança à população em um momento em que o Estado precisa tanto disso.

Para começar a seguir o canal, os usuários podem procurar por “Governo do Rio Grande do Sul” na aba Atualizações e clicar em Seguir. Além disso, também é possível acessar o canal diretamente através de um link.

O canal do governo no WhatsApp foi desenvolvido pela Meta e permite o compartilhamento de textos, material audiovisual e links ilimitados para um número ilimitado de usuários. Uma característica importante do canal é sua privacidade, pois não exibe a lista de participantes inscritos nem permite acesso aos administradores, garantindo a proteção das informações dos usuários inscritos.

As principais características dos canais no WhatsApp incluem a possibilidade de serem encontrados por qualquer pessoa interessada, a ausência de notificações na aba principal do aplicativo para as postagens, o armazenamento das atualizações por 30 dias para acesso a informações antigas, e a privacidade da lista de interesses dos usuários.

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul