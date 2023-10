ElDiario.es se une a WhatsApp para estar más cerca de su comunidad

ElDiario.es, uno de los medios de comunicación más populares en España, ha lanzado un canal propio en WhatsApp con el fin de acercarse aún más a su comunidad. WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, ha permitido a millones de personas estar conectadas con amigos y familiares, y ahora también podrán recibir las últimas noticias de ElDiario.es a través de esta plataforma.

En septiembre, WhatsApp lanzó su servicio de difusión de noticias a nivel mundial, ofreciendo a las organizaciones, personas, empresas y medios de comunicación la oportunidad de compartir información de manera más efectiva. Los canales de WhatsApp funcionan de manera similar a los canales de Telegram, brindando a los usuarios la posibilidad de recibir actualizaciones directamente en sus dispositivos móviles.

ElDiario.es se ha unido a esta iniciativa y ha lanzado su propio canal en WhatsApp para asegurarse de que sus seguidores puedan estar al tanto de las últimas noticias y eventos importantes. Si ya estás familiarizado con los canales de Telegram, el funcionamiento en WhatsApp será muy similar.

Este nuevo canal permitirá a los lectores recibir noticias relevantes, reportajes especiales, análisis políticos y más directamente en sus teléfonos móviles. Además, podrán interactuar con los periodistas, dejar comentarios y compartir información con otros usuarios.

Siguiendo a ElDiario.es en WhatsApp, podrás tener acceso a una amplia gama de contenido informativo y estar al tanto de las últimas novedades en España y en el mundo. Mantente conectado con la comunidad de ElDiario.es y nunca te pierdas una noticia importante.

Fuentes: ElDiario.es, WhatsApp

