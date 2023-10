Nederlands Elftal kan oefenwedstrijd tegen Saudi-Arabië verwachten, volgens journalist Valentijn Driessen

Valentijn Driessen, journalist bij De Telegraaf, vermoedt dat het Nederlands Elftal in de toekomst een oefenwedstrijd zal spelen tegen Saudi-Arabië. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, deze week in Riyadh was voor besprekingen met collega’s uit Saudi-Arabië.

Hoewel de KNVB zelf niets heeft gecommuniceerd over De Jong’s reis, schreef hij op donderdag wel over zijn bezoek op LinkedIn. Driessen merkt op dat vriendschappelijk voetbal één van de onderwerpen was die besproken werden, wat bij hem de suggestie wekt dat er wedstrijden zullen plaatsvinden tussen beide landen.

Driessen zegt: “Met andere woorden: er gaan wedstrijden komen tussen Saudi-Arabië en Nederland. Ik weet niet op welk niveau, maar Gijs de Jong is secretaris-generaal en als je geld wilt verdienen bij de Saudi’s dan moet je natuurlijk met het Nederlands Elftal komen. We kunnen erop wachten dat er een keer een wedstrijd komt van het Nederlands Elftal tegen Saudi-Arabië. Hier of daar. Daar wordt natuurlijk grof geld voor betaald door die Saudi’s.”

Naast vriendschappelijk voetbal werden ook andere onderwerpen besproken, zoals vrouwenvoetbal en arbeidsrecht. Driessen speculeert dat De Jong mogelijk met deze reis ook financieel voordeel probeert te behalen. Driessen bekritiseert echter het bezoek van Nederland aan landen als Saudi-Arabië, gezien de situatie in Qatar. Hij vindt dat de KNVB afstand moet nemen van deze landen.

Bronnen: De Telegraaf