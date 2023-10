O uso do WhatsApp como canal de atendimento ao cliente está em alta

A comunicação entre empresas e consumidores está passando por uma transformação. Antes, os formulários de atendimento online e e-mails eram os principais meios de comunicação, mas agora os clientes desejam respostas rápidas. E é aí que entram os chats, especialmente o WhatsApp.

Segundo uma pesquisa encomendada pela plataforma de comércio conversacional Yalo e realizada pelo International Data Corporation (IDC), o WhatsApp é o aplicativo mais usado pelas empresas para contatar e atender os consumidores. De fato, 95% das empresas entrevistadas afirmaram utilizar essa plataforma de mensagens instantâneas. Os canais preferidos pelos consumidores são o WhatsApp, redes sociais e e-mail.

O WhatsApp é extremamente popular no Brasil, com 197 milhões de usuários, tornando-se o segundo maior mercado do aplicativo no mundo. Além disso, 9 em cada 10 brasileiros possuem uma conta no WhatsApp. Esses números revelam a importância desse aplicativo como canal de comunicação para as empresas.

Erick Buzzi, Gerente Geral da Yalo no Brasil, destaca que as empresas têm colocado o cliente no centro de suas estratégias. O comércio conversacional tem se mostrado eficiente ao ajudar as organizações a escolher o melhor canal de comunicação para interações comerciais personalizadas em qualquer momento ou lugar.

De acordo com o levantamento da IDC, é estimado um crescimento de 30% na adoção de aplicativos de mensagens até 2025. Esse aumento reflete a necessidade de ampliar os processos de marketing, pré-venda, venda e pós-venda, gerando melhores taxas de fidelidade e uma experiência de cliente perfeita e transparente.

A automação dos negócios tem impulsionado o uso de chatbots no atendimento ao cliente. No Brasil, 92% das empresas já coletam dados de clientes e 75% utilizam chatbots, impulsionados pela popularização da Inteligência Artificial.

O WhatsApp também tem se destacado como uma ferramenta importante para pequenos e médios empreendedores. Segundo a pesquisa Panorama de Marketing, 72% do fechamento e atendimento comercial das vendas é feito pelo aplicativo, com destaque para o setor varejista. A praticidade, gratuidade e acesso são razões que motivam a escolha do WhatsApp como canal de comunicação entre empresa e consumidor.

Essa tendência mostra como o WhatsApp está se tornando uma ferramenta essencial para empresas de todos os setores, proporcionando uma comunicação rápida e personalizada com os consumidores.

Sources:

– Yalo

– International Data Corporation (IDC)

– Panorama de Marketing