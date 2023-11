Tudo sobre Conversas por Voz em Grupos no WhatsApp: Uma Nova Experiência de Comunicação

Você sabia que o WhatsApp lançou uma nova funcionalidade que permite realizar conversas por voz em grupos? Essa novidade, disponibilizada em novembro de 2023, possibilita que grupos com 33 a 128 participantes tenham conversas de áudio contínuas, semelhante ao Discord. Agora, os usuários podem se comunicar com alguns ou até mesmo todos os participantes do grupo através de mensagens faladas, sem a necessidade de ligar para cada um individualmente.

Ao contrário do chat convencional, onde os toques de celular indicam uma chamada de voz, o novo recurso funciona de maneira mais discreta. Em vez disso, os membros do grupo recebem apenas uma notificação informando sobre a conversa por voz em andamento. Isso evita que os participantes se sintam obrigados a atender a ligação, permitindo que participem da conversa apenas se desejarem, sem a pressão de chamadas perdidas.

A ativação das conversas por voz em grupos é extremamente simples. Basta acessar o grupo desejado e clicar no ícone de ondas sonoras. Em seguida, selecione a opção “Iniciar conversa por voz” e aguarde a entrada de novos participantes. Caso deseje sair da conversa, é possível fazê-lo facilmente clicando no “X”.

Essa nova funcionalidade adiciona uma dinâmica interessante aos grupos do WhatsApp, proporcionando uma experiência de comunicação mais imersiva e facilitando a interação entre os membros. Seja para discussões em equipe, planejamento de eventos ou até mesmo para socializar com amigos, as conversas por voz em grupo no WhatsApp oferecem uma forma prática e eficiente de se comunicar com um número maior de pessoas ao mesmo tempo.

FAQ:

Q: Quantas pessoas podem participar das conversas por voz em grupo no WhatsApp?

A: Entre 33 e 128 participantes.

Q: Como ativar as conversas por voz em grupo?

A: Acesse o grupo desejado e clique no ícone de ondas sonoras. Em seguida, selecione a opção “Iniciar conversa por voz”.

Q: Como sair de uma conversa por voz em grupo?

A: Basta clicar no “X” para sair da conversa.