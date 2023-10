Cómo enviar mensajes de WhatsApp a través de Siri en iOS 17

A partir de iOS 17, Apple te da la opción de elegir qué aplicación quieres usar para enviar los mensajes que dictas a Siri. Entre ellas, se encuentra la compatibilidad con WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más populares del mercado.

Aunque enviar mensajes a través de Siri empleando terceras aplicaciones es algo que puede hacerse desde iOS 10, hasta antes de iOS 17 había que dictar el comando de una forma específica. Es decir, mencionar desde el principio que WhatsApp es la app por la que deseas comunicarte. Esto no es un problema a menos que se te olvidase mencionarla, momento en el que Siri elegiría automáticamente la app Mensajes, dejando como única opción volver a comenzar.

Sin embargo, con iOS 17 el asistente virtual del iPhone deja espacio para correcciones previas. Ahora, si olvidas mencionar WhatsApp desde un principio, podrás hacerlo después, y Siri hará el resto de forma automática. Eso sí, antes de ponerlo a funcionar, primero tienes que seguir estos pasos.

Para enviar mensajes de WhatsApp a través de Siri, debes empezar por invocar a Siri utilizando el comando “Oye, Siri”. A continuación, pídele que envíe un mensaje al contacto de WhatsApp que prefieras, mencionando su nombre. Una vez que Siri haya procesado el comando, podrás dictar el mensaje y Siri lo escribirá en un recuadro de texto. En este punto, Siri probablemente esté configurado para enviar el mensaje a través de la app Mensajes, pero para enviarlo por WhatsApp, simplemente debes indicarle a Siri que lo envíe por esa aplicación.

Si Siri no cambia automáticamente a WhatsApp, también puedes hacerlo manualmente tocando sobre el icono de la aplicación en la parte superior de la pantalla. Una vez que hayas cambiado a WhatsApp, podrás enviar el mensaje sin problemas.

Es posible que al cambiar a WhatsApp hayas visto una lista con otros servicios que no son compatibles con el envío de mensajes. Para evitar esto, puedes desactivar la opción “Aprender de esta app” en la configuración de Siri y Buscar, lo que limitará la información que Siri puede intercambiar con esos servicios.

Fuente: Hipertextual

