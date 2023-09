Tudo sobre denunciar um Canal do WhatsApp

Você sabia que é possível denunciar um Canal do WhatsApp se o teor das mensagens dele não seguir as diretrizes impostas pela plataforma? As diretrizes do WhatsApp são estabelecidas pela Meta e visam garantir um ambiente seguro e respeitoso para os usuários. Neste artigo, vamos explicar como fazer uma denúncia e os motivos pelos quais você pode denunciar um Canal do WhatsApp.

Existem diversos motivos pelos quais você pode fazer uma denúncia, como:

Fraudes, práticas abusivas e golpes;

Conteúdo ilegal ou atividades ilegais;

Mensagens que possam causar danos a outras pessoas;

Conteúdo proibido para menores de 18 anos.

O processo para fazer a denúncia é simples e é o mesmo para celulares Android e iPhone. Basta abrir o WhatsApp, clicar no Canal que você deseja denunciar e, em seguida, clicar nos três pontos no canto superior direito. Depois disso, selecione a opção “denunciar” e confirme a denúncia. Pronto, sua denúncia está feita.

Para denunciar uma mensagem específica, o processo é ainda mais simples. Basta selecionar a mensagem desejada e clicar na opção “denunciar”. Em seguida, confirme a denúncia. Agora você sabe como denunciar um Canal no WhatsApp.

Se você deseja saber mais sobre o WhatsApp, você também pode conferir nossos tutoriais sobre como encontrar e se inscrever em Canais. Mantenha-se seguro e denuncie conteúdos que violem as diretrizes do WhatsApp.

Sources:

– Meta (diretrizes do WhatsApp)

– Olhar Digital (tutorial sobre Canais do WhatsApp)