Tudo sobre Canais no WhatsApp

Canais no WhatsApp são uma função que permite que empresas, organizações e pessoas compartilhem conteúdos com os seus seguidores. Essa ferramenta possibilita o envio de textos, imagens, vídeos, enquetes e figurinhas. Para deixar de seguir um Canal no WhatsApp, existem duas opções. A primeira opção é tocar nos três pontos da barra superior e clicar em “Deixar de seguir”. A segunda opção é tocar no título do Canal e, em seguida, clicar em “Deixar de seguir”.

Para receber notícias do Olhar Digital no seu celular por meio de um Canal no WhatsApp, você precisa seguir o Canal na seção de Atualizações do aplicativo e ativar as notificações para ser informado sobre novos conteúdos. Todo o conteúdo divulgado é gratuito. Para seguir o Canal do Olhar Digital, basta acessar o link “Canais Olhar Digital” e tocar em “Seguir” no canto superior da tela. Para ativar as notificações, basta ativar o símbolo do sino no topo da tela.

Os Canais no WhatsApp são uma forma conveniente de receber conteúdos de seu interesse diretamente no seu celular. Ao seguir um Canal, você tem a garantia de receber as últimas notícias e atualizações daquele conteúdo específico. Além disso, é possível acessar o Canal a qualquer momento na aba de Atualizações.

Com informações do Blog do WhatsApp.

