Tudo sobre o recurso de Canais do WhatsApp

O WhatsApp lançou recentemente uma nova funcionalidade chamada de Canais, que permite às empresas e usuários compartilharem informações de forma separada de suas conversas do dia a dia. Essa ferramenta foi projetada para realizar transmissões unidirecionais criadas pelos administradores do canal, permitindo o compartilhamento de textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes.

Os Canais do WhatsApp oferecem uma forma segura de se atualizar com as novidades de seus canais favoritos sem comprometer sua privacidade, uma vez que as informações pessoais dos administradores, como número de telefone e foto de perfil, não são exibidas para os seguidores. Além disso, as informações dos seguidores também não são compartilhadas com ninguém.

Inicialmente, a opção de criar um canal estava disponível apenas para algumas empresas, porém, aos poucos, o recurso está sendo liberado também para os usuários. Caso você possua essa opção em sua conta, veja o passo a passo para criar um canal no WhatsApp:

1. Acesse a seção “Atualizações” no aplicativo.

2. Toque no botão de adicionar (+) e selecione “Criar canal”.

3. Leia e aceite as instruções para utilizar a ferramenta.

4. Preencha os dados do canal, incluindo nome, foto e descrição.

5. Toque em “Criar canal” para finalizar a criação.

Após criar o canal, você poderá compartilhar seu link com outras pessoas e começar a fazer postagens. É importante ressaltar que os canais são públicos, permitindo que qualquer pessoa encontre e visualize as postagens dos últimos 30 dias. Além disso, os seguidores não têm permissão para deixar comentários, apenas reações são permitidas.

Caso você não esteja conseguindo criar um canal, é possível que a ferramenta ainda não esteja disponível para o seu número, pois está sendo liberada gradualmente para os usuários. Originalmente, os canais foram introduzidos apenas para empresas, mas recentemente também foram disponibilizados para usuários, embora ainda não esteja acessível para todos.

Fonte: Blog do WhatsApp [2]

