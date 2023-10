Tudo sobre Apagar um Status do WhatsApp

Se você já se arrependeu de compartilhar um Status no WhatsApp e deseja apagá-lo, saiba que é possível fazer isso facilmente no mensageiro. Neste artigo, mostraremos o passo a passo de como apagar um Status do WhatsApp no iOS 17 do iPhone.

O Status do WhatsApp é uma funcionalidade semelhante aos Stories do Facebook e do Instagram, que desaparece automaticamente em 24 horas. Ele permite que você compartilhe momentos importantes ou do dia a dia com os seus contatos. No entanto, é comum agirmos impulsivamente e nos arrependermos do que compartilhamos. Nesses casos, a função de deletar um Status pode ser muito útil para resolver essa questão.

Para apagar um Status no WhatsApp, siga estes passos:

Abra a aba de Status do WhatsApp; Toque na aba Status para visualizar o conteúdo que deseja apagar; Toque no Menu Ajustes (iOS) próximo à opção “Meu Status”; Toque novamente no menu de três pontos; Selecione a opção “Apagar” e confirme.

Se você deseja apagar múltiplas atualizações de Status, toque e segure cada uma delas e, em seguida, toque no ícone de “Lixeira” para excluí-las. É importante ressaltar que não é possível reverter a ação de exclusão do Status, porém suas fotos e Status criados com o app do WhatsApp ainda ficarão disponíveis na sua galeria, diretamente no rolo da câmera, caso você queira repostá-los de outra maneira.

Portanto, agora você sabe como apagar um Status do WhatsApp e evitar compartilhamentos indesejados. Lembre-se sempre de pensar antes de postar e use essa funcionalidade de forma consciente.

Fonte: Olhar Digital

Definições:

– Status do WhatsApp: funcionalidade do WhatsApp que permite compartilhar momentos importantes ou do dia a dia com seus contatos de forma temporária, sendo deletado automaticamente em 24 horas.

– iOS: sistema operacional desenvolvido pela Apple para seus dispositivos móveis.

Notem que o presente artigo foi criado com base nas informações presentes em:

– Olhar Digital: https://olhardigital.com.br/