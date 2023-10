Agora é possível acompanhar as notícias do Combate no seu celular através do Whatsapp

A partir de agora, os fãs de lutas podem ficar atualizados com todas as notícias do Combate diretamente em seus celulares. A Meta, empresa responsável pelo Combate, anunciou que disponibilizará as funcionalidades do canal no Whatsapp para todos os aparelhos nas próximas semanas, caso o canal esteja atualmente indisponível.

Para entrar no canal do Combate através do Whatsapp, você pode clicar no link disponível abaixo, que direcionará você diretamente para o canal com todas as notícias em tempo real. Além disso, você também pode procurar na seção de atualizações dentro do aplicativo do Whatsapp, onde encontrará um campo específico para Canais. Basta buscar pelo canal do Combate e ativar as notificações, clicando no sininho localizado no canto superior direito da tela.

Dessa forma, você será notificado sempre que houver novas notícias no canal do Combate. Essa é uma ótima oportunidade para os fãs de lutas ficarem por dentro de todas as últimas informações, eventos e resultados. Portanto, não deixe de aproveitar essa nova funcionalidade e estar sempre atualizado.

Fonte: Meta, Combate.com

