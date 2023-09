WhatsApp-Update entfernt Funktion “Status”: Neue Kanäle eingeführt

Das neueste Update von WhatsApp hat die Funktion “Status” entfernt und stattdessen neue Kanäle eingeführt. Die Status-Funktion ermöglichte es den Benutzern bisher, ihren Kontakten Informationen über ihre Erreichbarkeit mitzuteilen, aber auch mit Zitaten, Mottos oder Emojis zu experimentieren. Wenn das Feld nicht ausgefüllt war, lautete der voreingestellte Text “Hey there! I am using WhatsApp!”.

Der Grund für die Entfernung der “Status”-Funktion ist die Einführung der neuen “Kanäle”-Funktion im Nachrichtendienst. Ähnlich wie beim Konkurrenz-Nachrichtendienst Telegram wird es Prominenten, Organisationen, Vereinen und Unternehmen ermöglicht, Neuigkeiten über einen Chat zu teilen, ohne den Kanal für Nachrichten von den Empfängern öffnen zu müssen.

Die Nachrichten in den WhatsApp-Kanälen können nur mit Emoji-Reaktionen beantwortet werden, ähnlich wie bei Telegram. Gleichzeitig wird der Reiter “Status” überarbeitet und durch den Reiter “Aktuelles” ersetzt. In diesem Menü können Benutzer auswählen, was sie mit ihren Kontakten teilen möchten, abonnierte Kanäle anzeigen, neue Kanäle finden und Fotos oder Videos einfügen. Statusmeldungen können weiterhin abgegeben werden, und der Status eines Kontakts bleibt über dessen Profilbild in der Chatliste verfügbar.

Die “Kanäle”-Funktion war bisher nur in bestimmten Ländern verfügbar, wurde aber Mitte September weltweit eingeführt. Um Verwirrungen bei den Benutzern zu vermeiden, beantwortete das Unternehmen öffentlich die häufigsten Fragen zum Update, darunter die Suche nach WhatsApp-Kanälen im Reiter “Aktuelles” und die Sichtbarkeit der abonnierten Kanäle für die Kontakte.

Neben den Änderungen am WhatsApp-Update gibt es auch Gerüchte darüber, dass in Zukunft Werbeanzeigen auf WhatsApp geschaltet werden könnten. Das Unternehmen testet auch eine Funktion, um die Privatsphäre von Chatnachrichten zu stärken.