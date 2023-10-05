警惕！WhatsApp帐户遭骑劫，个人信息容易泄露

市民被呼吁保护个人信息隐私

私隐公署最近发表声明，提醒市民注意保护个人信息隐私。据公署透露，过去一个月内，已接到5个社会福利机构和学校的数据泄露事件报告，称其用于与受助者、学生或家长进行沟通的即时通讯软件WhatsApp帐户遭到骑劫。骗徒随后盗用被骑劫的WhatsApp帐户，冒充受害机构向通讯录中的联系人发送信息，以骗取金钱。该事件涉及近900人的个人信息，包括受助者、学生、家长和员工的姓名和手机号码等。

为了保护个人信息隐私，私隐公署建议市民采取措施，包括启用WhatsApp的双重认证功能、定期检查已连接设备的设置、不要向他人透露任何密码或验证码、在网上搜索WhatsApp网页版时要小心，避免误点击虚假的WhatsApp网页版。此外，切勿从非官方渠道下载和使用WhatsApp应用程序，如果收到要求借钱、汇款或提供个人信息的WhatsApp消息，应首先确认发件人的身份。

个人信息泄露事件的增多呼吁大家加强对个人信息的保护意识。此类事件可能导致个人信息遭受滥用，引发金融损失、身份盗窃等问题。因此，除了以上私隐公署提出的建议，我们还应该自觉加强个人信息的保护。例如，定期更新密码、不随意透露个人信息、注意电脑和手机的安全等。

我们每个人都应该重视个人信息的保护，注意安全使用即时通讯软件和其他在线服务。只有通过自觉保护个人信息隐私，我们才能更安全地在数字时代生活。

来源：私隐公署